ФИФА открыла дело из-за проявлений нацизма фанатами сборной Германии

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Немецкого футбольного союза (DFB) в связи с проявлениями нацизма со стороны болельщиков сборной Германии во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Чехии, сообщает АП. Игра состоялась 1 сентября в Праге и завершилась победой действующих чемпионов мира – 2:1.

Напомним, радикальные немецкие фанаты, выступающие против политики нынешнего руководства DFB, нарушили минуту молчания перед началом матча, а во время игры оскорбляли руководство национальной федерации а также скандировали нацистские лозунги.

Отметим, что дело также возбуждено против Футбольной ассоциации Чехии, которая как принимающая сторона не смогла обеспечить безопасность на стадионе во время игры.

Планируется, что ФИФА огласит вердикт до конца сентября.