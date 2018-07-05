ФИФА осудила поведение Марадоны

В ФИФА отреагировали на критику Диего Марадоны в адрес арбитра матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между Англией и Колумбией (1:1, 3:4 по пен.). Аргентинец назвал работу судьи Марка Гейегра "образцовым ограблением". Легендарный футболист считает, что рефери поспособствовал выходу англичан в четвертьфинал.

"Инсинуации Марадоны совершенно неуместны и совершенно необоснованны. ФИФА очень жаль читать подобные заявления от игрока, который написал историю нашей игры", - приводит AP ссообщаение ФИФА.

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