ФИФА осудила Марадону за критику судьи в матче Колумбия - Англия

ФИФА осудила слова легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны касаемо его критики после матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия (1:1, 3:4 - по пенальти).

- Инсинуации Марадона совершенно неуместны и совершенно необоснованны. ФИФА очень жаль читать подобные заявления от игрока, который написал историю нашей игры, - приводит сообщение ФИФА AP.

Напомним, Марадона раскритиковал американского арбитра матча между сборными Колумбии и Англии и назвал его работу образцовым ограблением. По мнению чемпиона мира 1986 года, Марк Гейгер поспособствовал выходу англичан в четвертьфинал своими несправедливыми решениями.

NEW: FIFA rebukes Diego Maradona - figurehead of Infantino’s “Legends” programme - for slamming referee and saying Colombia’s loss to England was a “monumental theft” https://t.co/eDR4RzxiQ2 pic.twitter.com/Ot1gmxJxrn – Rob Harris (@RobHarris) 4 июля 2018 г.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ