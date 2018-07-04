23:54 4 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА осудила Марадону за критику судьи в матче Колумбия - Англия


ФИФА осудила слова легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны касаемо его критики после матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия (1:1, 3:4 - по пенальти). 

- Инсинуации Марадона совершенно неуместны и совершенно необоснованны. ФИФА очень жаль читать подобные заявления от игрока, который написал историю нашей игры, - приводит сообщение ФИФА AP.

Напомним, Марадона раскритиковал американского арбитра матча между сборными Колумбии и Англии и назвал его работу образцовым ограблением. По мнению чемпиона мира 1986 года, Марк Гейгер поспособствовал выходу англичан в четвертьфинал своими несправедливыми решениями.

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