ФИФА оставит VAR-оборудование в России после ЧМ-2018

ФИФА планирует оставить оборудование для видеоповторов на российских стадионах после чемпионата мира-2018. Сегодня стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил использование повторов. Таким образом, видеоарбитры будут работать в том числе на ЧМ-2018.

- Мы планируем, что установленная система останется на российских аренах после чемпионата мира. Мы заинтересованы в том, чтобы она применялась в чемпионате страны, - цитирует ТАСС заместителя генсека ФИФА Звонимира Бобана. - Для нас важно проверить работу всех систем до начала чемпионата мира, поэтому к началу июня должны быть закончены все работы по ее установке.