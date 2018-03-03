18:28 3 марта | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА оставит VAR-оборудование в России после ЧМ-2018

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ФИФА планирует оставить оборудование для видеоповторов на российских стадионах после чемпионата мира-2018. Сегодня стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил использование повторов. Таким образом, видеоарбитры будут работать в том числе на ЧМ-2018.

- Мы планируем, что установленная система останется на российских аренах после чемпионата мира. Мы заинтересованы в том, чтобы она применялась в чемпионате страны, - цитирует ТАСС заместителя генсека ФИФА Звонимира Бобана. - Для нас важно проверить работу всех систем до начала чемпионата мира, поэтому к началу июня должны быть закончены все работы по ее установке.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5005878

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Молодцы. Хотя мы бы всё равно не отдали)

18:43 3 марта

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