ФИФА оштрафовала РФС за дискриминационный баннер

ФИФА оштрафовала РФС за появление дискриминационного баннера на матче группового этапа чемпионата мира между Уругваем и Россией. Сумма штрафа составила 10 тысяч швейцарских франков.

- РФС оштрафован за дискриминационный баннер, который был развернут на матче Уругвай - Россия, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФИФА.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Сборная России со второго места в группе вышла в 1/8 финала этого турнира. Она встретится с Испанией (1 июля, Москва, "Лужники").

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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