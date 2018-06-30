21:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА оштрафовала Марокко, Сербию и Мексику по итогам матчей группового этапа ЧМ-2018


ФИФА оштрафовала Королевскую марокканскую футбольную федерацию на 65 тысяч швейцарских франков по итогам матча группового этапа чемпионата мира против Испании (2:2). Причиной тому стали сразу несколько нарушений, включая бросание предметов на поле марроканскими болельщиками. 

Футбольный союз Сербии оштрафован на 20 тысяч франков за политический баннер на одном из матчей. 

Мексиканская футбольная федерация оштрафована на 15 тысяч швейцарских франков за бросание предметов болельщиками во время матча группового этапа чемпионата мира с командой Швеции (0:3). 

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180630/1138774607.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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