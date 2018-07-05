ФИФА оштрафовала Кутепова на 7500 швейцарских франков

ФИФА оштрафовала защитника сборной России Илью Кутепова на 7500 швейцарских франков, сообщает телеграм-канал Mash. Причиной послужила желтая карточка, полученная 24-летним россиянином в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 пен.).

Сообщается, что Кутепова оштрафовали за "удержание соперника". Он стал единственным игроком в составе сборной России, получившим денежное взыскание за этот матч.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная России встретится с командой Хорватии (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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