ФИФА оштрафовала Хорватский футбольный союз на 70 тысяч швейцарских франков (70,5 тысяч долларов) за нарушение маркетинговых правил, а именно за демонстрацию членами сборной Хорватии напитков неавторизованных марок во время матча Хорватия - Дания.



Вратарю Даниелу Субашичу вынесено предупреждение за нарушение правил ФИФА об экипировке и демонстрацию месседжа личного характера.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018