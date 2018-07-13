ФИФА оштрафовала Хорватию на 50 тысяч швейцарских франков

ФИФА оштрафовала Хорватский футбольный союз (HNS) и Шведскую футбольную ассоциацию (SvFF) за нарушения во время чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба организации. Хорваты и шведы наказаны за то, что игроки сборных демонстрировали на своей экипировке запрещенные знаки. Они нарушили маркетинговые права ФИФА.

Один игрок сборной Швеции вышел в неподобающей экипировке во время четвертьфинала против сборной Англии. Хорваты нарушили права ФИФА в полуфинале с англичанами.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь