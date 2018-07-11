ФИФА оштрафовала Футбольную ассоциации Англии на 70 тысяч франков

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Футбольную ассоциации Англии на 70 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил, сообщает "Р-Спорт". ФИФА ранее предупреждала ассоциацию о возможных санкциях и просила прекратить активность, которая в итоге привела к штрафу. В частности, несколько членов английской сборной продолжили демонстрировать неавторизированные коммерческие бренды на игровой экипировке перед и во время четвертьфинального матча чемпионата мира англичан против Швеции (2:0).

Также ФИФА оштрафовала на 50 тысяч швейцарских франков и вынесла предупреждение Уругвайской футбольной ассоциации. Уругвайцам вменяются те же нарушения, что и у англичан, плюс позднее прибытие на стадион. Уругвайцы ранее получали предупреждение от ФИФА о возможных санкциях и просьбы прекратить активность, которая в итоге привела к нарушениям. В частности, один член сборной Уругвая продолжил демонстрировать на своей экипировке неавторизированные коммерческие бренды.

Свежие новости о чемпионате мира по футболу