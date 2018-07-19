ФИФА оштрафовала Египет за организацию товарищеского матча в неустановленный срок

ФИФА оштрафовала Футбольную ассоциацию Египта на 50 тысяч швейцарских франков, сообщает официальный сайт организации. Причиной стала организация товарищеского матча египетской сборной с Кувейтом в неустановленный срок. ФИФА запретила проводить игры сборных с 21 по 27 мая при подготовке к чемпионату мира-2018. 25 мая египтяне сыграли с Кувейтом (1:1).

На чемпионате мира-2018 сборная Египта проиграла все три матча в группе (0:1 с Уругваем, 1:3 с Россией, 1:2 с Саудовской Аравией).