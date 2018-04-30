ФИФА определила 13 видеоарбитров для ЧМ-2018

Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) определил 13 видеоарбитров (ВАР), которые будут работать на матчах чемпионата мира в России. Во второй половине апреля они успешно прошли сбор в Италии.

В список вошли: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар), Мауро Вильяно (Аргентина), Хери Варгас (Боливия), Павел Гиль (Польша), Бастиан Данкерт, Феликс Цвайер (оба – Германия), Артур Мануэл Рибейру Суареш Диаш, Тиагу Бруну Лопеш Мартинш (оба – Португалия), Массимилиано Иррати, Даниэле Орсато, Паоло Валери (все – Италия), Данни Десмонд Маккели (Голландия), Вилтон Перейра Сампайю (Бразилия).

3 марта этого года Международный совет футбольных ассоциаций внес изменения в правила игры, разрешив использование видеоповторов и видеоарбитров. Вслед за этим 16 марта совет ФИФА одобрил применение ВАР на ЧМ-2018. (Александр БОБРОВ)

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.