ФИФА обнародовала список из 12 арбитров, которые могут получить назначение на оставшиеся матчи ЧМ-2018

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список из 12 арбитров, которые пртендуют на работу в заключительных матчах чемпионата мира-2018.

В шорт-лист вошли:

Европа (УЕФА): Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Голландия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия).

Океания (ОФК): Мэттью Конгер (Новая Зеландия).

Южная Америка (КОНМЕБОЛ): Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия).

Азия (АКФ): Алиреза Фагани (Иран).

Африка (КАФ): Маланг Дидхиу (Сенегал).

Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ): Марк Гейгер (США), Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).

Уругваец Кунья ранее уже получил назначение на полуфинальный матч между сборными Франции и Бельгии.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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