ФИФА обнародовала отчет группы технического анализа по итогам ЧМ-2018

Группа технического анализ ФИФА опубликовала отчет о чемпионате мира 2018, в который вошли подробные статистические данные о турнире и каждом матче, профили команд, а также использованные при анализе эксклюзивные видеоматериалы. Полный отчет группы технического анализа о турнире в России можно прочитать на официальном сайте ФИФА.

Среди основных статистических данных значится, что команда с самым высоким показателем владения мячом (Испания, 69 процентов) не сумела выйти в одну восьмую финала, а чемпион мира сборная Франции заняла лишь 19 место по владению мячом.

Футболисты сборной Сербии бегали больше всех на турнире, пробежав в среднем по 113 км за игру. Для сравнения, Франция по этому показателю стала 28-й: ее игроки в среднем пробегали за матч 101 км.

Кроме того, резко выросла эффективность ударов из-за пределов штрафной: каждый 29-й удар с дальней дистанции становился результативным, в то время как на ЧМ-2014 для гола требовалось 42 дальних удара.