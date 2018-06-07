ФИФА о ситуации с Чичериной: "Чемпионат мира должен оставаться нейтральным в вопросах политики"

В ФИФА прокомментировали ситуацию с запретом на выступление российской певицы Юлии Чичериной в фан-зоне ЧМ-2018, находящейся в Ростове-на-Дону.

- ФИФА уверена, что каждое футбольное мероприятие является прекрасной возможностью для сближения людей и укрепления взаимопонимания, - цитирует "Р-Спорт" пресс-службу ФИФА. - В соответствии с регламентом ФИФА, матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений.

Накануне артистка на странице в Фейсбук сообщила, что Международная федерация футбола уведомила ее письмом о запрете выступать перед болельщиками. Позднее ее страница в социальной сети была заблокирована.

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