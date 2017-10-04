ФИФА: Нет никаких рисков срыва сроков строительства стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал, что нет никаких рисков относительно срыва сроков при строительстве стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года. Он добавил, что окончание строительства запланировано на конец года.

Вчера министр спорта России Павел Колобков сообщил, что стадион в Калининграде готов на 83 процента.

– Мы видим, что работы на стадионе идут в хорошем темпе, нам сказали, что нет никаких рисков по срывам сроков. Окончание строительства намечено на конец года, – приводит ТАСС слова Смита. – Этот визит для нас очень важен, поскольку с организаторами мы принимаем важные решения для осуществления тонкой настройки жизнедеятельности стадиона. Мы основное внимание уделяем стадионам, но важна не только арена. Важно объединить все системы, чтобы гости смогли полностью насладиться событием.

Что касается стадиона и территории вокруг него, как только будет завершено строительство, мы займемся установкой временных сооружений. Это объекты для прессы, телевизионных вещателей и гостей.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Стадион в Калининграде примет четыре матча группового турнира.