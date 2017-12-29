ФИФА не запрашивала у Родченкова информацию о допинге в российском футболе

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова Джим Уолден заявил о том, что его подопечный обладает информацией о допинге в российском футболе.

При этом он отметил, что на данный момент Международная федерация футбола (ФИФА) не сделала ничего, чтобы ее получить.

– Родченков обладает информацией о том, что государственная система допинга защищала российских футболистов, – приводит AP слова Уолдена. – Но на данный момент ни что не указывает на то, что ФИФА хотела бы находиться со мной на связи или получить информацию от доктора Родченкова.

Ранее бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России.

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