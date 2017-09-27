ФИФА не увидела рисков по реконструкции "Екатеринбург Арены"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит после осмотра "Екатеринбург Арены" в рамках шестого операционного визита по стадионам чемпионата мира 2018 года отметил необходимость наладки перемещения по арене. Он добавил, что организация довольна ходом работ на объекте.

- Мы провели осмотр стадионов, довольны тем, как идут работы. Никаких рисков (в связи с реконструкцией "Екатеринбург Арены". - Прим. "СЭ") мы не увидели, осуществляется тонкая настройка стадиона, - цитирует ТАСС Смита. - Нужно как можно быстрее наладить перемещение на стадионе, внимательно следим за ситуацией.

Мы составили подробный план по безопасности, довольны тем, как прошли матчи Кубка конфедераций, и надеемся, что также пройдут и матчи чемпионата мира.

Напомним, реконструкция "Екатеринбург Арены" началась в 2015 году. Завершение работ намечено на декабрь этого года. Во время чемпионата мира вместимость стадиона составит 35 тысяч мест, после завершения турнира - 23 тысячи мест. На ЧМ-2018 на "Екатеринбург Арене" будут сыграны четыре матча групповой стадии турнира.