ФИФА не станет увеличивать число билетов 4-й категории на матчи ЧМ-2018

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что количество билетов на матчи чемпионата мира 2018 года 4-й категории, которая предназначена только для граждан России, останется неизменным. Представитель международной организации отметила также, что не станет меняться и ценовая политика в этом вопросе.

- Число остается прежним, как и цена - от 1250 рублей для матчей группового этапа, - цитирует ТАСС Самуру. - Вчера у нас была встреча, посвященная категоризации, все обязательства должны быть соблюдены. Они касаются 350 тысяч билетов четвертой категории только для россиян. Это больше десяти процентов от всех билетов.

Напомним, прием заявок на билеты на матчи ЧМ-2018 начался 14 сентября. За прошедший месяц было подано свыше 2 миллионов заявок.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря в российской столице состоится жеребьевка мирового первенства.

Как купить билет на ЧМ-2018. Пошаговая инструкция