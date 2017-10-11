ФИФА не собирается рассматривать эпизод с голом сборной Панамы

ФИФА не будет каким-либо образом вмешиваться в итоговый результат матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 Панама - Коста-Рика (2:1), сообщает AS. Организация не собирается рассматривать эпизод с голом Габриэля Торреса, так как считает этот инцидент ошибкой арбитров.

Напомним, что до 52-й минуты встречи панамцы уступали в счете 0:1 и не могли рассчитывать на путевку в Россию. Зацепиться за победу хозяевам поля помог гол нападающего Габриэля Торреса. Видеоповторы этого момента показывают, что на самом деле мяч не пересек линию ворот.

За две минуты до окончания матча защитник Роман Торрес принес Панаме победу и вывел команду на чемпионат мира впервые в истории.

Мечтать по-русски. Панама едет в Россию!