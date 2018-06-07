ФИФА не ответила властям Крыма на запрос о разрешении открытия фан-зон чемпионата мира в регионе

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что ФИФА оставила без ответа официальный запрос властей республики на открытие в регионе официальных фан-зон чемпионата мира по футболу-2018.

- Мы и Федеральное агентство по туризму обращались в структуры ФИФА за разрешением на публичные трансляции чемпионата мира по футболу и не получили ответа, - цитирует "Р-Спорт" Волченко. - Такая своеобразная позиция – нет ни отказа, ни ответа. Придраться вроде бы не к чему, но по сути это есть запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу. Это абсолютно несправедливо.

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