18:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА не коммментирует предложение Рады о запрете трансляции матчей ЧМ-2018 на Украине


Представитель ФИФА отказался от комментариев по поводу предложения Верховной рады Украины запретить трансляции матчей ЧМ-2018 на территории страны. Ранее стало известно, что группа депутатов фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко предлагает Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей чемпионата мира-2018, соответствующий проект постановления был зарегистрирован на сайте украинского парламента.

- Мы не комментируем это предложение, - цитирует "Р-Спорт" представителя ФИФА.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180514/1136901896.html

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