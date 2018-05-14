ФИФА не коммментирует предложение Рады о запрете трансляции матчей ЧМ-2018 на Украине

Представитель ФИФА отказался от комментариев по поводу предложения Верховной рады Украины запретить трансляции матчей ЧМ-2018 на территории страны. Ранее стало известно, что группа депутатов фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко предлагает Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей чемпионата мира-2018, соответствующий проект постановления был зарегистрирован на сайте украинского парламента.

- Мы не комментируем это предложение, - цитирует "Р-Спорт" представителя ФИФА.

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