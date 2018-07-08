ФИФА не будет дисквалифицировать Виду за высказывание "слава Украине"

ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за видео после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира-2018 (2:2, пенальти 4:3), сообщает AP. В ролике бывший защитник киевского "Динамо" произносит "Слава Украине", а еще один экс-игрок киевлян Огнен Вукоевич говорит: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!".

Помимо предупреждения, других санкций ФИФА выносить не будет, таким образом, Вида сможет принять участие в полуфинале ЧМ-2018 против Англии.

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское) //

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