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ФИФА назвала пятерку главных надежд сборной России на ЧМ-2018

Александр ГОЛОВИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

ФИФА на русскоязычном сайте представила пятерку игроков, от выступления которых будет зависеть успешность выступления команды на домашнем чемпионате мира. В этот список вошли вратарь и капитан Игорь Акинфеев, защитник Сергей Игнашевич, полузащитники Александр Самедов и Александр Головин, а также нападающий Федор Смолов.

 
22 июня 2014 года. Рио-де-Жанейро. Бельгия - Россия - 1:0. Главный тренер сборной России Фабио КАПЕЛЛО.Сборная России на чемпионатах мира: от Садырина до Капелло

Об Игоре Акинфееве:

"Потрясающая уверенность в себе и харизма. <...> Никто не застрахован от ошибок, но, когда Акинфеев ловит кураж, пробить его почти невозможно".

О Сергее Игнашевиче:

"Нет сомнений, что Игнашевич не просто вернулся в состав по зову главного тренера после почти двухлетнего отсутствия, но и будет одной из ключевых фигур в обороне".

Об Александре Самедове:

"Никто лучше его не умеет оказаться в нужном месте в нужное время – качество, которое может здорово помочь хозяевам оправдать ожидания миллионов болельщиков этим летом".

Об Александре Головине:

"Самому молодому игроку сборной России только исполнилось 22, но без него атаку национальной команды уже не представить. <...> Именно от него в первую очередь российские болельщики невзирая на возраст ждут яркой игры в атаке на домашнем чемпионате мира".

О Федоре Смолове:

"Сборная России не может похвастать высокой результативностью, и Смолов в этом смысле – ее главная надежда. За то время, что сборной руководит Станислав Черчесов, Федор забил за национальную команду семь голов и намерен увеличить счет на Чемпионате мира, где, судя по всему, будет действовать на позиции выдвинутого форварда".

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

Россия - Саудовская Аравия

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