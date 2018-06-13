ФИФА назвала пятерку главных надежд сборной России на ЧМ-2018

ФИФА на русскоязычном сайте представила пятерку игроков, от выступления которых будет зависеть успешность выступления команды на домашнем чемпионате мира. В этот список вошли вратарь и капитан Игорь Акинфеев, защитник Сергей Игнашевич, полузащитники Александр Самедов и Александр Головин, а также нападающий Федор Смолов.

Об Игоре Акинфееве:

"Потрясающая уверенность в себе и харизма. <...> Никто не застрахован от ошибок, но, когда Акинфеев ловит кураж, пробить его почти невозможно".

О Сергее Игнашевиче:

"Нет сомнений, что Игнашевич не просто вернулся в состав по зову главного тренера после почти двухлетнего отсутствия, но и будет одной из ключевых фигур в обороне".

Об Александре Самедове:

"Никто лучше его не умеет оказаться в нужном месте в нужное время – качество, которое может здорово помочь хозяевам оправдать ожидания миллионов болельщиков этим летом".

Об Александре Головине:

"Самому молодому игроку сборной России только исполнилось 22, но без него атаку национальной команды уже не представить. <...> Именно от него в первую очередь российские болельщики невзирая на возраст ждут яркой игры в атаке на домашнем чемпионате мира".

О Федоре Смолове:

"Сборная России не может похвастать высокой результативностью, и Смолов в этом смысле – ее главная надежда. За то время, что сборной руководит Станислав Черчесов, Федор забил за национальную команду семь голов и намерен увеличить счет на Чемпионате мира, где, судя по всему, будет действовать на позиции выдвинутого форварда".

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

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