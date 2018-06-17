ФИФА назвала причину низкой явки на матч ЧМ-2018 в Екатеринбурге

ФИФА выступила с заявлением о низкой посещаемости первого матча чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбурге. Встречу между Египтом и Уругваем посетили 27 015 зрителей при том, что было продано 32 278 билетов. Вместимость арены составляет 33 061 человека.

"Можем подтвердить, что причина (низкой явки. - Прим. "СЭ"), в основном, заключается в неявке владельцев забронированных билетов от всех клиентских групп ФИФА, - говорится в сообщении международной организации, текст которого приводит RTE. – Проблем с продажей билетов на сайте ФИФА, которые могли бы помешать владельцам билетов посетить матч, не было. Как уже сообщалось, было распределено 32 278 билетов".

Чемпионат мира-2018 проходит с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут еще три игры: Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).

На матчи ЧМ-2018 продают билеты на несуществующие места? //

Виталий Мутко: "Пустые места в Екатеринбурге? Это вопрос к ФИФА" //

Спасибо ФИФА за пустые места. Это может испортить имидж ЧМ