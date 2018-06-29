ФИФА назвала близкой к идеалу систему видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, заявил, что организация считает работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира-2018 близкой к идеалу.

- VAR не идеальна, но 99,3 процента верных решений - это то, что очень близко к идеалу, - сказал Коллина. - Нас беспокоило время, которое тратится на просмотр эпизодов. Но игрового времени стало больше, чем [на чемпионате мира-2014. - Прим. "СЭ") в Бразилии. Судьи стали точнее при подсчете добавленного времени.

Мы зафиксировали 335 проверенных с помощью VAR инцидентов, в среднем получилось 6,9 эпизода за матч. 3,2 желтых карточки за игру - абсолютно на уровне клубных международных и внутренних соревнований. Три красные карточки доказывают, что уважение игроков было на уровне.

Мировое первенство проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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