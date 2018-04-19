21:05 19 апреля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА назовет судей для работы с ВАР на ЧМ-2018 после апрельских семинаров


ФИФА назовет судей, которые будут работать с системой видеопомощи арбитрам (ВАР) на чемпионате мира-2018, после завершения семинаров, сообщает "Р-Спорт". Ранее организация огласила имена 36 главных арбитров и 63 ассистентов.

В понедельник во Флоренции стартовал семинар для арбитров УЕФА и Африканской конфедерации футбола. С 23 по 27 апреля пройдет собрание судей Азиатской конфедерации, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и ОФК.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180419/1135742619.html

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