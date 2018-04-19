ФИФА назовет судей для работы с ВАР на ЧМ-2018 после апрельских семинаров

ФИФА назовет судей, которые будут работать с системой видеопомощи арбитрам (ВАР) на чемпионате мира-2018, после завершения семинаров, сообщает "Р-Спорт". Ранее организация огласила имена 36 главных арбитров и 63 ассистентов.

В понедельник во Флоренции стартовал семинар для арбитров УЕФА и Африканской конфедерации футбола. С 23 по 27 апреля пройдет собрание судей Азиатской конфедерации, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и ОФК.