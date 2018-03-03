ФИФА надеется, что подготовка к ЧМ-2018 в России пройдет без проблем

Глава департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит выразил надежду, что подготовка к чемпионату мира в России в оставшиеся месяцы пройдет без проблем. Комиссия ФИФА в субботу посетила с инспекционным визитом Казань, которая примет шесть матчей турнира.

– Будем надеяться на то, что Станислав Черчесов прав, и подготовка к чемпионату будет беспроблемной, – цитирует "Р-Спорт" Смита. – Еще много работы предстоит проделать до начала чемпионата. Мы рады, что с нами так хорошо сотрудничают местные власти. Сейчас остались детали, но они значат очень многое. Как я люблю говорить, дьявол в деталях. Мы с нетерпением ждем начала турнира.