ФИФА может увеличить число билетов ЧМ-2018 4-й категории для россиян

Оргкомитет "Россия-2018" ведет переговоры с ФИФА об увеличении количества билетов чемпионата мира-2018 4-й категории для россиян, сообщают "Известия". Их число может быть увеличено на 80-100 тысяч.

– Увеличение количества билетов 4-й категории возможно, – заявил глава оргкомитета Алексей Сорокин. – Мы ведем эту работу с ФИФА и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж.

Отметим, ранее ФИФА выделила 350 тысяч билетов 4-й категории для граждан России. Около 210 тысяч были проданы на первом этапе. Оставшиеся 140 тысяч поступили в продажу 5 декабря. Заявку на пропуск можно отправить до 31 января, после чего они будут распределены в результате жеребьевки. Ожидается, что дополнительные билеты будут реализованы на последнем этапе продаж - с 13 марта по 3 апреля. Стоимость билетов этой категории является минимальной - 1280 рублей на матчи группового турнира.