ФИФА может наказать сборную Германии за празднование гола в матче со Швецией

ФИФА открыла дисциплинарное дело против двух членов сборной Германии за празднование гола в матче ЧМ-2018 против Швеции (2:1), сообщает Reuters. Менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау и пресс-секретарь команды Ульрих Фойгт слишком бурно выражали свои эмоции в момент, когда Тони Кроос забил победный мяч в добавленное время.

Бехлау и Фойгт подбежали к скамейке шведов, после чего возникла стычка с соперником. Представители сборной Германии, а также Немецкий футбольный союз принесли свои извинения.