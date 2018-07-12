ФИФА изучает скандирования болельщиков сборной Англии

ФИФА проверяет скандирования болельщиков сборной Англии во время матча 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии (1:2 дополнительное время) на предмет наличия дискриминационной составляющей, информирует пресс-служба организации.

- Мы можем подтвердить, что в систему антидискриминационного мониторинга поступил отчет в связи со скандированиями болельщиков сборной Англии в матче против Хорватии, - говорится в пресс-релизе ФИФА. - В отношении Футбольной ассоциации Англии возбуждено дисциплинарное производство. Поскольку разбирательство продолжается, дополнительных комментариев пока не последует.

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