ФИФА изучает причину низкой посещаемости на матче ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает вопрос того, почему на матче группы А чемпионата мира Уругвай – Египет (1:0) оказалось шесть тысяч свободных мест.

– Мы можем подтвердить, что официальная посещаемость матча на матче Египет – Уругвай в Екатеринбурге составляет 27 015 зрителей при вместимости стадиона – 33 061. Тот факт, что количество зрителей на матче отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе, от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА, – сообщили "СЭ" в пресс-службе организации. (Илья АНДРЕЕВ)

Пустые места в Екатеринбурге на игре ЧМ-2018. Как это возможно?! //

Спасибо ФИФА за пустые места. Это может испортить имидж ЧМ //

Расписание чемпионата мира по футболу – здесь //

Свежие новости о чемпионате мира по футболу