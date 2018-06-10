17:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА изменит принципы формирования рейтинга сборных

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ФИФА внесет изменения в систему составления рейтинга национальных сборных, сообщает ТАСС. Детали формирования рейтинга станут известны позднее. 

- Мы решили изменить принцип составления рейтинга сборных. Он не всегда отражал реальную расстановку сил и был справедлив. Но сейчас я не смогу поделиться деталями, в этом надо долго разбираться, это для математиков, - цитирует ТАСС Инфантино.

Одной из проблем нынешнего рейтинга является малое количество очков за товарищеские матчи, из-за чего хозяева чемпионатов мира и Европы, не участвующие в отборе на домашние турниры, существенно опускаются в рейтинге. Так сборная России перед стартом ЧМ-2018 опустилась на рекордно низкое 70-е место, что скажется при проведении жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5281361

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