ФИФА изменит принципы формирования рейтинга сборных

ФИФА внесет изменения в систему составления рейтинга национальных сборных, сообщает ТАСС. Детали формирования рейтинга станут известны позднее.

- Мы решили изменить принцип составления рейтинга сборных. Он не всегда отражал реальную расстановку сил и был справедлив. Но сейчас я не смогу поделиться деталями, в этом надо долго разбираться, это для математиков, - цитирует ТАСС Инфантино.

Одной из проблем нынешнего рейтинга является малое количество очков за товарищеские матчи, из-за чего хозяева чемпионатов мира и Европы, не участвующие в отборе на домашние турниры, существенно опускаются в рейтинге. Так сборная России перед стартом ЧМ-2018 опустилась на рекордно низкое 70-е место, что скажется при проведении жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.