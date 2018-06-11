ФИФА изменила систему подсчета рейтинга сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) огласила новую систему составления рейтинга национальных сборных, сообщает пресс-служба организации. Обновленный рейтинг будет использоваться со следующего месяца.

В новой редакции будет учтена важность матча - от товарищеского (5 очков) до игр плей-офф чемпионата мира (60 очков). Кроме того, исчезнут континентальные коэффициенты. В версии, которая используется сейчас, за игры с командами из Европы и Южной Америки начисляется больше очков, чем со сборными из Африки, Северной и Центральной Америки, Азии и Океании.

Для сборных, которые являются хозяйками крупных соревнований, будет отдельный расчет. Сейчас сборная России из-за того, что не принимала участия в отборочном турнире ЧМ-2018 опустилась на 70-е место рейтинга, став самой худшей на турнире по этому показателю.