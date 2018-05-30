ФИФА исключила судью, попавшегося на договорняках, из числа арбитров ЧМ-2018

ФИФА исключила арбитра Фахада Аль-Мирдаси из числа судей на матчи чемпионата мира-2018, сообщает AP.

Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии пожизненно отстранила его от судейства. Он был обвинен в вымогательстве. По данным федерации, Аль-Мирдаси требовал от одного из финалистов Кубка короля денежное вознаграждение в обмен на помощь в победе.

Аль-Мирдаси был задержан и позднее признал свою вину.

В 2017 году он работал на Кубке конфедераций в России. В матче сборной России с Мексикой (1:2) он, даже посмотрев видеозапись, не назначил пенальти в ворота мексиканцев, когда Араухо сфолил на Смолове. А затем отменил гол сборной Мексики, забитый из офсайда. На 68-й минуте Аль-Мирдаси удалил Жиркова, наказав его вторым предупреждением за грубую игру.

Вместе с Мирдаси от работы на ЧМ-2018 были отстранены еще и два его ассистента. Он не будет заменен другим судьей. Вместо этого руководство ФИФА пригласит для работы на турнире двух ассистентов из ОАЭ и Японии.

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