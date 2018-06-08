ФИФА и ВАДА обсудили вопросы взаимодействия на чемпионате мира по футболу

Руководитель медицинского и антидопингового департамента ФИФА Алексис Вебер и заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая обсудили работу на грядущем чемпионате мира в России, сообщается на сайте РУСАДА.

На встрече, которая прошла в штаб-квартире ФИФА в Москве, были обсуждены технические и организационные вопросы по взаимодействуют ФИФА и ВАДА на матчах мирового первенства. Также в заседании приняла участие эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ева Люкосюте-Станикуниене.

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