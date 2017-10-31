ФИФА и УЕФА отметили очень высокий уровень организации на объектах ЧМ в России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул: совет ФИФА и УЕФА при подготовке к чемпионату мира 2018 года отметили очень высокий уровень организации на объектах и в целом в России.

Сегодня Мутко провел совещание с городами-организаторами чемпионата мира, посвященное ходу подготовки к турниру. Данные мероприятия проводятся для контроля соответствия проводимых работ заявленным срокам и для решения всех возникающих вопросов.

- На Кубке конфедераций правительством и штабом по безопасности были приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Сейчас совет ФИФА и УЕФА, готовясь к чемпионату мира, отметили очень высокий уровень организации на объектах и в целом в стране.