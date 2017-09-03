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00:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА: Хорватия и Косово доиграют в воскресенье

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ФИФА хочет доиграть матч Хорватия - Косово в воскресенье, 3 сентября. Игра  была прервана на 27-й минуте из-за сильного дождя. Поле загребского стадиона "Максимир" быстро оказалось непригодным для футбола, поэтому главный арбитр встречи Стефан Юханнессон вместе с делегатом матча решил остановить игру и перенести ее на другой день.

Вместе с тем, команды не хотят играть 3 сентября, так как уже 5 сентября их ждут следующие матчи. Окончательное решение об этом поединке будет принято утром в воскресенье.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

бакланы тучу пригнали.

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