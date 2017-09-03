ФИФА: Хорватия и Косово доиграют в воскресенье

ФИФА хочет доиграть матч Хорватия - Косово в воскресенье, 3 сентября. Игра была прервана на 27-й минуте из-за сильного дождя. Поле загребского стадиона "Максимир" быстро оказалось непригодным для футбола, поэтому главный арбитр встречи Стефан Юханнессон вместе с делегатом матча решил остановить игру и перенести ее на другой день.

Вместе с тем, команды не хотят играть 3 сентября, так как уже 5 сентября их ждут следующие матчи. Окончательное решение об этом поединке будет принято утром в воскресенье.