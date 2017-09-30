ФИФА довольна состоянием газона на стадионе "Нижний Новгород"

Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит остался доволен состоянием газона на стадионе "Нижний Новгород", который возводится к чемпионату мира 2018 года.

- Ход работ в Нижнем Новгороде идет в графике, это здорово, - цитирует ТАСС Смита. - Сейчас мы стоим на зеленом газоне, который был засеян в июле, вскоре оно будет укреплено. Мы тщательно следим за его обслуживанием. Важно подготовить его к зиме, чтобы сохранить в таком виде. Строительные работы подходят к концу, нас это очень радует.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит стадионы в восьми городах-организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион "Лужники"). Основная цель визита - обсуждение операционной деятельности стадионов во время.