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12:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА довольна состоянием газона на стадионе "Нижний Новгород"


Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит остался доволен состоянием газона на стадионе "Нижний Новгород", который возводится к чемпионату мира 2018 года. 

- Ход работ в Нижнем Новгороде идет в графике, это здорово, - цитирует ТАСС Смита. - Сейчас мы стоим на зеленом газоне, который был засеян в июле, вскоре оно будет укреплено. Мы тщательно следим за его обслуживанием. Важно подготовить его к зиме, чтобы сохранить в таком виде. Строительные работы подходят к концу, нас это очень радует.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит стадионы в восьми городах-организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион "Лужники"). Основная цель визита - обсуждение операционной деятельности стадионов во время.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4605780

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