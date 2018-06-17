16:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА довольна работой системы ВАР на ЧМ-2018


ФИФА удовлетворена работой системы ВАР на чемпионате мира-2018, информирует пресс-служба организации. Вчера система видеопомощи арбитрам была использована впервые в истории чемпионатов мира: с ее помощью в матчах Франция - Австралия (2:1) и Перу - Дания (0:1) были назначены пенальти.

Все пошло так, как должно, - говорится в заявлении организации. - ФИФА надеется, что так будет продолжаться.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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