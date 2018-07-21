ФИФА: ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес в интернете за всю историю

Чемпионат мира-2018 вызвал рекордный интерес среди интернет-пользователей за всю историю проведения турнира, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Пользователи на всех цифровых платформах ФИФА за время ЧМ-2018 совершили более 7,5 миллиардов действий.

Публикации в социальных сетях ФИФА вызвали более 580 миллионов взаимодействий пользователей, а число подписчиков превысило 128 миллионов человек.

Основными источниками усиления вовлеченности стали фотографии из 11 городов-организаторов, а также видео, которые собрали более 1,25 миллиардов просмотров. При этом у канала федерации в YouTube появилось более 4 миллионов подписчиков.