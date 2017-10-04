ФИФА будет жестко отслеживать проявления расизма на матчах чемпионате мира-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что организация жестко относится к проявлению расизма на футбольных матчах. Смит также добавил, что на чемпионате мира-2018 ФИФА будет отслеживать ситуацию на стадионах.

– Мы достаточно четко высказали свою позицию – в футболе нет расизма, ФИФА серьезно относится к этим проявлениям, – цитирует ТАСС Смита. - Важно, чтобы мы занимали единую позицию и жестко реагировали, если вдруг что-то произойдет. На Кубке конфедераций мы использовали систему, чтобы ничего такого не было. Такая программа будет работать на матчах чемпионата мира, и ФИФА будет жестко отслеживать ситуацию на стадионах.

