ФИФА будет тесно сотрудничать с новым главой оргкомитета ЧМ-2018 Дворковичем

ФИФА будет тесно сотрудничать с главой оргкомитета "Россия-2018" Аркадием Дворковичем при подготовке к чемпионату мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во вторник назначен на должность координатора от правительства РФ по вопросам организации, подготовки и проведения чемпионата мира, также он сменил Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета турнира.

"ФИФА признала назначение вице-премьера РФ Аркадия Дворковича председателем оргкомитета. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с руководством оргкомитета через Дворковича и генерального директора Алексея Сорокина по всем оперативным вопросам перед чемпионатом мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.