Координатор проекта "Нетоскоп" Михаил Анисимов отметил, что для розыгрыша билетов чемпионата мира-2018 сообществам в социальных сетях необходимо получить соглашение от ФИФА. Анисимов также добавил, что ФИФА будет отслеживать незаконную продажу билетов на ЧМ-2018 в социальных сетях.

– В настоящее время существует немало групп в социальных сетях, которые занимаются незаконной продажей билетов на чемпионат мира по футболу, – цитируют "РИА Новости" Анисимова. – ФИФА будет отслеживать социальные сети для предотвращения мошенничества.

Что касается розыгрыша билетов через социальные сети, то таким сообществам будет необходимо получить соглашение от ФИФА. Любая группа в социальных сетях обязана пройти такую процедуру. Это связано с тем, что ФИФА имеет ряд соглашений с партнерами и спонсорами.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.