ФХР поздравила сборную России по футболу с победой над Испанией

Федерация хоккея России в официальном Твиттере поздравила сборную России по футболу с победой над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти - 4:3). Россияне впервые в истории вышли в четвертьфинал ЧМ, где сыграют с Хорватией или Данией.

"Как же приятно написать это: поздравляем сборную России по футболу с исторической победой над Испанией. Ждем соперника по 1/4 финала чемпионата мира-2018!" - говорится в сообщении ФХР.