ФФУ возмущена травлей Виды за лозунг "Слава Украине"

Федерация футбола Украины (ФФУ) направила в ФИФА письмо по поводу видео бывшего защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду. Хорват после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти) записал вместе с Огненом Вукоевичем скандальное видео, на котором прокричал "Слава Украине". Игрок подвергся критике за такое поведение.

"ФФУ, как и миллионы украинских болельщиков, возмущена началом травли игрока сборной Хорватии, бывшего игрока киевского "Динамо" Домагоя Виды, которое началось после того, как он обнародовал видеопоздравление "Слава Украине!" – говорится в заявлении.

Также ФФУ разъяснила, что лозунг "Слава Украине" является приветствием".

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