Фейсбук заблокировал страницу Чичериной

Директор певицы Юлии Чичериной Олег Гененфельд сообщил "СЭ", что администрация Фейсбука заблокировала страницу артистки. Напомним, вчера вокруг артистки произошел скандал из-за того, что ФИФА запретила ей выступать перед болельщикам, которые посетят чемпионат мира по футболу в России.

- Страницу в Фейсбуке заморозили. Причем, сделали это дважды - сначала пришло уведомление о заморозке на три дня, а потому пришло иное сообщение, в котором сообщается о более длительном периоде блокировки, - сказал Гененфельд.

- Это связано с фотографией, которую Юлия разместила у себя на странице?

- Скорее всего, это произошло из-за жалоб пользователей. Так это обычно бывает. Так что теперь вся официальная информация от нас будет на странице ВКонтакте.

Накануне артистка на странице в Фейсбук сообщила, что Международная федерация футбола уведомила ее письмом о запрете выступать перед болельщиками.

"Слава Богу, футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок - музыка протеста, и меня официально запретили - пришло письмо на английском языке, правда от доброй женщины с украинской фамилией", - написала в Фейсбуке Чичерина.

Позже певица сделала "обложкой" своей странице в Фейсбуке фотографию, на которой дети спят в ванне и поставила геотэг в городе Горловка. (Андрей СИЗЯКИН)

Все о чемпионате мира по футболу-2018