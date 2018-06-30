Фетисов рассказал о шансах сборной России в матче с Испанией. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов стал гостем редакции "СЭ" и рассказал о шансах сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании, который состоится завтра.

- Есть классика спорта, когда герой появляется нежданно-негаданно, - сказал Фетисов. - Надо верить и понимать, что это тот самый шанс, который может никогда не представиться. Молодой спортсмен, попадая на высокую стадию турнира, думает, что у него еще будут такие возможности – а вдруг она единственная? Я бы не сбрасывал со счетов момент психологии. На испанцев будет больше давления – они фавориты. У нас же будет вера друг в друга, колоссальная поддержка людей, вся Россия будет желать сборной победы – надо эти эмоции превратить во что-то качественное.

У игроков есть шанс войти в историю не в качестве минималистов, которые вышли из группы и выполнили чью-то установку, а в качестве тех, кто вопреки многим специалистам, которые в них не верили, смогли изменить свою судьбу и судьбу футбола в России. Никаких авторитетов в плане названия команды, которая напротив, быть не должно. (Александр ЛЬВОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

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