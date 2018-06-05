Фетисов против выходных в дни матчей сборной России на ЧМ-2018

Депутат Госдумы от ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев предлагает сделать выходными дни матчей сборной России на чемпионате мира-2018. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов выступил против этой инициативы.

- Я думаю, что я эту инициативу поддерживать не буду. Непонятно для чего, - приводит "Национальная служба новостей" слова Фетисова. - Я даже не понимаю, что это за инициатива, кому она нужна и для чего она вообще.



Депутат отметил, что невозможно предоставить гражданам по всей стране отгул на время матча. Чтобы всем россиянам было удобно смотреть футбол, надо это делать в такое время, которое с 11 часовыми поясами на территории России найти невозможно.



Сборная России ЧМ-2018 сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

В Госдуме предложили сделать дни матчей сборной России на ЧМ-2018 выходными //

Сборная России на чемпионате мира по футболу