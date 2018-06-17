19:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 посетило более миллиона человек


Фестиваль болельщиков чемпионата мира-2018 посетило более одного миллиона человек, информирует официальный Твиттер турнира.

- Со дня старта ЧМ-2018 прошло 4 дня, а Фестиваль болельщиков FIFA посетило уже более 1 000 000 человек. Просто фантастическое начало!, - говорится в сообщении.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 

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