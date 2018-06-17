Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 посетило более миллиона человек

Фестиваль болельщиков чемпионата мира-2018 посетило более одного миллиона человек, информирует официальный Твиттер турнира.
- Со дня старта ЧМ-2018 прошло 4 дня, а Фестиваль болельщиков FIFA посетило уже более 1 000 000 человек. Просто фантастическое начало!, - говорится в сообщении.
Со дня старта #ЧМ2018 прошло только 4 дня, а Фестиваль болельщиков FIFA посетило уже более 1 000 000 человек. Просто фантастическое начало! 🎊– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 17 июня 2018 г.
То ли еще будет: https://t.co/LOCcZymkki#FIFAFanFest pic.twitter.com/pSsgDlmB1Z
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.